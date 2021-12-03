  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bay Kemal, PKK'nın ağına düşüp mekan basmaya gitti
Gündem

Bay Kemal, PKK'nın ağına düşüp mekan basmaya gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevusu olmamasına rağmen TÜİK'in kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" şeklinde tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:04:00 - 2021-12-03 12:07:08
Bay Kemal, PKK'nın ağına düşüp mekan basmaya gitti

 

Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini fakat alamadığını belirterek, "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" tweeti atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, baskın yapar gibi gittiği kurumdan içeri alınmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da randevusu olmamasına rağmen TÜİK'in kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez." ifadelerine yer verdi. Soylu, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: “Kılıçdaroğlu; Suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyenn yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir.”

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan istedi, BAE serbest bıraktı!
Gündem

Erdoğan istedi, BAE serbest bıraktı! "Allah düşmanıma dahi yaşatmasın"

İş adamı, ve yardım gönüllüsü Mehmet Ali Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumu BAE lideri bin Zayed'e iletmesi sonrası, 3,5 y..
Muharrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası
Siyaset

Muharrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Abdullah Gül hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu...
Gaziantep FK turu kaptı
Spor

Gaziantep FK turu kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1'lik yenerek tur atladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay