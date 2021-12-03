Bay Kemal, PKK'nın ağına düşüp mekan basmaya gitti

Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini fakat alamadığını belirterek, "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" tweeti atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, baskın yapar gibi gittiği kurumdan içeri alınmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da randevusu olmamasına rağmen TÜİK'in kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez." ifadelerine yer verdi. Soylu, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: “Kılıçdaroğlu; Suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyenn yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir.”