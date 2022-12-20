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Siyaset Bay Kemal milleti kekliyor! Berlin faciasının üzerini örtme operasyonu
Siyaset

Bay Kemal milleti kekliyor! Berlin faciasının üzerini örtme operasyonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "baba - oğul" gibi olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 16:12:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu’nun makam odasına girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Ekrem İmamoğlu sadece “Güzel bir gün olacak” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında İmamoğlu için, "Onunla baba oğul gibiyiz" diyen Kılıçdaroğlu, izleyenleri güldürdü. Adaylık konusunda çekiştikleri bilinen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu için, "Milleti keklemeye çalışıyorlar" yorumları yapıldı.

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