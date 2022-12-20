Bay Kemal milleti kekliyor! Berlin faciasının üzerini örtme operasyonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "baba - oğul" gibi olduklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında kabul etti.
Kılıçdaroğlu’nun makam odasına girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Ekrem İmamoğlu sadece “Güzel bir gün olacak” ifadelerini kullandı.
Meclis toplantısında İmamoğlu için, "Onunla baba oğul gibiyiz" diyen Kılıçdaroğlu, izleyenleri güldürdü. Adaylık konusunda çekiştikleri bilinen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu için, "Milleti keklemeye çalışıyorlar" yorumları yapıldı.