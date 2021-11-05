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Gündem Bay Kemal mafyaya özendi: O ihaleyi alan çok ağır bedel öder
Gündem

Bay Kemal mafyaya özendi: O ihaleyi alan çok ağır bedel öder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Boğazı'nı rahatlatacak 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili bir tehdit daha savurdu. Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesini kimse almayacak. Eğer ihaleyi alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek” diyerek mafya lideri gibi konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:10:00 -
Bay Kemal mafyaya özendi: O ihaleyi alan çok ağır bedel öder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Boğazı'nı rahatlatacak 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili bir tehdit daha savurdu. Geçtiğimiz aylarda "Kanal İstanbul işine giren müteahhit, bu işe kredi veren banka kendisini unutsun, bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim” diyerek mafya lideri gibi konuşan Kılıçdaroğlu, bu defa da “Kanal İstanbul ihalesini kimse almayacak. Eğer ihaleyi alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Müze Gazhane’de düzenlediği İklim Değişikliği Eylem Planı Lansmanına katıldı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ve CHP’li yöneticiler eşlik etti. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Eğer alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleye kimse girmeyecektir” diye konuştu. 

 

 

 

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Yorumlar

Ozcan

Kemal peker
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resat

bu pkk destekçisi iyice azıttı..bu ülkeyi karıştırma görevini üstlendi..buna kimse keçide emanet etmez ama bu keçileri kaçırmış..
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