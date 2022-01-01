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Medya Bay Kemal, mafya gibi niye mekan basıyor?
Medya

Bay Kemal, mafya gibi niye mekan basıyor?

Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na da baskın düzenlemek istemesinin ardında yatan sebebi açıkladı. Hakan, Kılıçdaroğlu’nun kendi tabanına, “Amma da sert muhalefet yapıyor, cumhurbaşkanı adayımız o olmalı” dedirtmek istediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 11:04:00 -
Bay Kemal, mafya gibi niye mekan basıyor?

Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na da baskın düzenlemek istemesinin ardında yatan sebebi açıkladı. Hakan, Kılıçdaroğlu’nun kendi tabanına, “Amma da sert muhalefet yapıyor, cumhurbaşkanı adayımız o olmalı” dedirtmek istediğini belirtti. İşte Hürriyet gazetesindeki o yazı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası’na gidişi, iyi hamleydi.

Merkez Bankası Başkanı’nın Kılıçdaroğlu’yla görüşmesi de iyi bir karşı hamleydi.

*

Sonra TÜİK baskını geldi.

O konuya hiç girmeyelim.

“Yaşandı bitti saygısızca” deyip geçelim.

*

Ve fakat en son Milli Eğitim Bakanlığı baskınında...
Bir kıvam kaçması, bir zorlama, bir tadında bırakmama durumu vardı.

*

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, diyaloğa kapalı bir bakan değil ki...

Mesele bilgi almaksa... Mesele soru sormaksa... Mesele anlamaya çalışmaksa...

Kılıçdaroğlu / Bakan Özer görüşmesi, tabii ki gerçekleşebilirdi.

*

Ama Kılıçdaroğlu’nun amacı...

Kendi tabanına, “Kılıçdaroğlu amma da sert muhalefet yapıyor, cumhurbaşkanı adayımız o olmalı” dedirtmek.

Yani amaç...

Görüşme değil, tabana mesaj.

Yani amaç...

Diyalog kurmak değil, gösteri. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

yalancilar

zamları neden yazmıyorsunuz diliniz nerenize kacti.inadina size inat oyum chp ye. yeter dini kullandiginiz
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Ferit

Bence bay kemal ıstanbul belediyesine yapılan operesyonu hazmedemedi hırsından b....yedi ve milli eyitimden bir şey çıkartıp hükümetten hınç almaya çalıştı.
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