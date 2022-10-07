Bay Kemal, kankisini çileden çıkardı! O olay, aralarını fena bozdu

Yıllarca başörtüsü yasağının bekçiliğini yapan, başörtüsüne serbestlik getiren her düzenlemeyi, Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili seçim yatırımı kokan hamlesi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yılmaz savunucusu Deniz Zeyrek'i rahatsız etti. Zeyrek, Sözcü'deki yazısında özetle "Memlekette şu anda böyle bir fiili sorun yok. Gelin görün ki ülkenin gerçek gündemindeki onlarca madde dururken, bizden listede dahi olmayan bu “başörtüsü sorununu” tartışmamızı bekliyorlar. Üstelik, tartışmayı memleketteki (...) bütün olumsuzluklara karşı yeri göğü inletmesi, iktidarı sallaması gereken CHP başlatıyor. Top bizzat muhalefet tarafından en iyi oldukları sahaya bırakıldığından bu gündem en çok Tayyip Erdoğan’ı ve iktidar mensuplarını mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.