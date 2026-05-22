Gürsel Tekin’den “AKP yargısı” diyen CHP yönetimine sert çıkış: Bedenimi ortaya koyarım!

Bir YouTube kanalında Gizem Fidan’ın sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin, yönetimin yargı kararlarını itibarsızlaştırma çabasına karşı çıktı. Mahkeme dosyasının boş olmadığını savunan Tekin, şunları söyledi:

"Dosya boşsa önde ben olurum!"

"AKP yargısı mı? Eğer bu dosya boşsa gelin kardeşim, önde ben olacağım! Bedenimi ortaya koyarım! Haklılığınız varsa 'Hayır, bizim arkadaşlarımız böyle bir rezaletin içinde olmaz' diyorsanız, neden gereğini yapmıyorsunuz?"

"İtirafçılar var, neden işlem yapılmıyor?"

Parti içindeki yolsuzluk iddialarına karşı yönetimin sessizliğini eleştiren Tekin, Aziz İhsan’ın televizyonlardaki itiraflarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Aziz İhsan çıktı televizyonda, 'Ben paramı almak için CHP Genel Başkan yardımcılarını arıyorum ve paramı öyle alıyorum' dedi. Bir tane CHP Genel Başkan yardımcısı çıkıp da suç duyurusunda bulunabildi mi? Ertan Yıldız konusunda bin kez söyledim, disipline veremediler. Aziz İhsan’ın itiraflarında geçen isimler var. Çağırın kardeşim, 'Siz benim kardeşim de olsanız görevi bırakacaksınız, aklanın gelin' diyemiyorsanız, o zaman burada büyük bir sorun var."

"Minibüs fukarası mıydınız?"

Gürsel Tekin, kurultay sürecinde delegeler ve parti yöneticileri arasında kurulan şaibeli ilişkilere de değindi. 73 itirafçının beyanlarının "yenilir yutulur" cinsten olmadığını belirten Tekin, parti kültürüne yakışmayan ilişkilere şöyle tepki gösterdi:

"73 tane itirafçıdan bahsediyoruz. Bunlar basın-medya ilişkilerinden tutun, her türlü ilişkiye girmiş insanlar. Siz minibüs fukarası mıydınız? Partimizin aracı var, imkânları var. Niye başkalarının, rant odaklarının arabalarına biniyorsunuz?"

"Mutlak butlan" gerçeği

Gürsel Tekin’in bu çıkışı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay’ı hükümsüz sayan "mutlak butlan" kararının ardından parti içinde yükselen "yargı kumpası" savunmalarını boşa çıkardı. Tekin’in parti içi muhalefeti ve şaibeli ilişkilere dair bu sert tavrı, CHP yönetiminin kurultay sürecindeki iddiaları sümen altı etme politikasına karşı önemli bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.