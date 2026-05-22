ABD 5 bin asker gönderiyor! Trump duyurdu

Trump, Polonya'ya ilave 5 bin asker göndermeye karar verdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından, Polonya'ya ilave asker konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, Polonya'da kendisinin de destek verdiği Cumhurbaşkanı Nawrocki ile iyi ilişkilerinin olduğunu ifade ederek, söz konusu ilişkiler ışığında bu ülkeye ilave 5 bin asker göndereceklerini belirtti.

Trump, daha önceki açıklamalarında, Polonya ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Konuyla ilgili önceki gün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini söyleyerek, "Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan bahsediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.