Bay Kemal bütün izinleri kaldırdı! CHP tarihinde bir ilk

TBMM Genel Kurulu'nda bugünden itibaren 12 gün aralıksız sürecek bütçe görüşmeleri başlıyor. Saat 13.00'te açılacak olan Genel Kurulu; ilk gün Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda ise ilk kez izinler kaldırıldı, tüm milletvekilleri tam kadro Genel Kurul'da olacak.



CNN TÜRK Ankara Temcilsici Dicle Canova'nın aktardığı bilgilere göre; 2019 bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sunduğu ilk bütçe tasarısı. Bu sistemde yürütme tek bir tasarı sunuyor, o da bütçe. Bu bir anlamda ilk. Bütçeden en yüksek payı eğitim alacak. Eğitim bütçesine 114 milyar lira ayrılmış durumda. Eğitimi, Aile ve Çalışma Bakanlığı izliyor. 113 milyar lira. 48 milyar ile Milli Savunma Bakanlığı ardından da Adalet Bakanlığı geliyor.

2019 yılı bütçesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunacak. Hükümet adına konuşmayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. Bütçenin tümü üzerinde AK Parti Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak.

CHP'nin bütçe görüşmeleriyle ilgili özel bir hazırlığı var. CHP, ilk kez nöbet ve izin sistemini kaldırdı. Yani CHP'nin milletvekilleri tam kadro Genel Kurul'da olacak. CHP'li vekiller etkin bir muhalefetin olacağı görüşünde.