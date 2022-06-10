Bay Kemal, bu ayardan sonra oturup hüngür hüngür ağlayacak

Engin Ardıç, "Türkiye eskiden cennetti. Biz bu güzel Türkiye'yi yeniden cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok fena ayar verdi. Bay Kemal'e "Türkiye acaba ne zaman cennetmiş?" diye soran Ardıç, bazı hatırlatmalarda bulunduğu Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Bey demiş ki:

"Biz bu güzel Türkiye'yi yeniden cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz." Bu cümlenin anlamı nedir?

"Türkiye eskiden cennetti." Bu cümleden bu anlam çıkmıyorsa bendeniz de Türkçe bilmiyorum demektir.

Acaba ne zaman cennetmiş?

CHP iktidarında mı?

Yoksa DP, AP, DYP, ANAP iktidarlarında falan mı?

Yoksa koalisyon dönemlerinde mi?

2002 yılından önce her zaman olabilir...

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CHP cennetinde işçinin grev hakkı, parti kurma hakkı, örgüt hakkı, gazete ve dergi çıkarma hakkı yoktu.

Gerçek bir işçi cennetiydi yani.

Aslına bakarsanız CHP'lilerden başka kimsenin de parti kurma hakkı yoktu.

Yani "diğer fikirliler" için de Türkiye bir cennetti.

Kurulan partiler patır patır kapatıldılar.

Yalnız sol partiler demedik, sağ partiler de.

Uzun bir süre, yurtdışına çıkmak deveye hendek atlatmaktan daha zordu.

Poliste kaydınız varsa pasaport alabilmek de mümkün değildi.

Dolar 2 lira 80 kuruştu. 1958 devalüasyonuyla 9 liraya çıktı, karaborsa fiyatı da 13 liraya.

Cennet gibi.

Sonra 17 liraya, sonra 20 liraya, sonra 70 liraya.

"Milyonları telaffuz etmeye alıştık"...

1 doların 1 milyon 750 bin lira olduğu günü biliriz. Gel de gençlere anlat.

1994 ve 2001 krizlerini yaşadığımızda Türkiye cennetti.

O güzel günlerde geçim sıkıntısı yüzünden ayrılan çiftler, yıkılan yuvalar gördük.

Ondan önceki dönemlerde sokaklarda patır patır adam vuruyorlardı.

1980 darbesine kadar böyle böyle 5 bin genç öldü.

Ondan yirmi yıl önce evimize eti gramla alıyorduk.

Hiç bilmem çocukluğumda "bir kilo" et girdiğini mutfağımıza...

Pastırma almak, muz almak, baklava almak az rastlanır bir olaydı.

Cennet gibi falan değil, cennetin ta kendisiydi Türkiye.

Pantalonumuz babamızın eski pantalonundan "tornistan" edilirdi.

Ayakkabımızın altına "pençe" yaptırır öyle gezerdik.

Televizyon yoktu. Radyo akşamüstü saat beşte açılırdı.

Evimizde telefon yoktu. Telefon karaborsada bir milyon liraydı.

Okulda kitap yasak, dergi yasak, gazete yasak, radyo yasaktı.

Gene öyle olsun da gençler cennet görsünler."