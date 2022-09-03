Bay Kemal, bu ayardan sonra kendine kolay kolay gelemez

Hikmet Genç, iktidara gelmesi halinde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmayı, tüm tezkerelere "hayır" demeyi, KHK'lıları görevlerine iade etmeyi vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP/PKK'lıların ve FETÖ'cülerin tek umudu haline geldiğini belirtti. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kucaklıyoruz, helalleşiyoruz, demokrasi getiriyoruz..,' gibi harcı alem kelam dışında başka şeyler söylüyor da biz mi görmüyoruz?

Sürekli kendini tekrar ediyor. Biz de tekrar hatırlatıyoruz.

Tamam anladık. Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenler, KHK'lıların tamamının görevlerine iade edilmesini isteyenler CHP'ye ve dahi Bay Kemal'e katılacaklar.

Henüz aday yok ama CHP'nin en net seçim vaatleri bunlar. (Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine hâlâ çalışıyorlar. Seçime yetişir mi bilmem)

Nitekim üzerine basa basa tekrarladı. KHK'lıların "tamamını" görevlerine iade edeceklermiş.

Mesela FETÖ'cü subaylar orduya geri dönecek. Emniyet ve yargıya sızmış FETÖ'cüler görevlerine dönüp kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Dikkat edin "tekrar yargılayacağız" demiyor. "Hepsini görevlerine iade edeceğiz" diyor.

Cuntacılar gibi CHP'nin de kendi hukuku var zahir. İktidara gelirlerse çete mahkemeleri kurup istediklerini serbest bırakıp istediklerini cezalandıracaklar.

Velhasıl Demirtaş'ı serbest bırakacak, bundan sonra tüm tezkerelere hayır diyecek, KHK'lıların tamamını görevlerine iade edecek...

HDP/PKK'lıların, FETÖ'cülerin tek umudu Kılıçdaroğlu...

Lakin içeriden çok tepki görünce 'KHK'lıların tamamı' sözünden çark etmiş.

Tamamını değil, KHK ile barış akademisinde görevden alınanları iade edecekmiş?!

Dön baba dönelim baba!..

Onca kez tekrarladı 'KHK'lılar' diye.

Meğer 'terör örgütüne güzelleme yapan, yabancı devletleri Türkiye'ye müdahaleye çağıran "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildiriye imza atan 1128 akademisyeni kastediyormuş!

İyi de sokakta yanına gelen kadın sorduğunda; "merak etmeyin, televizyonlarda söyledim. KHK'lıların tamamını iade edeceğiz" dedi. O kadın da akademisyen miydi?! Nerden anlamış?..

Tabii merak ediyoruz. 'Serbest bırakacağız' dediği 'Demirtaş', kim acaba?.. Bir açıklasa.

Abuzittin Ayrançiğnemez'in kuzeni mi yoksa?!.."