Bay bay Kemal dünyanın diline düştü! Kalp emojisini bakın neden bırakmış

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da yakından takip ediliyor. İngiliz The Times gazetesi, ikinci tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yorum yazısı yayınladı.

The Times gazetesinden Louise Callaghan'ın kampanya sürecini değerlendirdiği yazıda, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamalara değindi. Callaghan, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ilişkin "Kılıçdaroğlu perşembe günü kürsüye çıktığında, onun bir kişilik nakli yaptırdığını düşündüyseniz eğer bu tamamen anlaşılır bir durum olurdu" dedi.

"Erdoğan'ın rakibi aşırı sağın desteğini almak için kalp emojisini bıraktı" başlığını kullanan Callaghan, "Demokrasi ve çoğulculuktan bahseden ve eliyle kalp emojisi yapan dede imajı gitmişti. Pazar günü yapılan seçimde ikinci sırada yer alan Kılıçdaroğlu, hedefinin Suriyeli mültecileri göndermek olduğunu tekrar tekrar söyleyerek sert bir milliyetçiye dönüştü" ifadelerini kullandı.

Callaghan, "Kılıçdaroğlu'nun konuşması neden aşırı sağcıları yanına çekmek istediğini gösteriyor. Bunu yapmak için de "Bay iyi adam" imajını terk etmeli. O ve Erdoğan, destek için aşırı sağcı liderlerle görüştü" dedi.