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BAÜN Tıp Fakültesinde Mezuniyet Gururu

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:15
BAÜN Tıp Fakültesinde Mezuniyet Gururu

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezindeki törende öğrenciler Hipokrat Yemini ederek diplomalarını alırken, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende daha sonra mezunlar tarafından hazırlanan video gösterimi ve Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından da kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Törene Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenci velileri katıldı.



Dönem Birincisi teşekkür konuşması yaptı


Mezuniyet hazırlık komitesi üyesi öğrencilerin, organizasyona destek sunan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundukları konuşmaları ile devam eden törende mezunlar adına da dönem birincileri arasında yer alan Muhammed Fatih Özdemir yaptığı konuşma ile duygularını paylaşarak, kendilerini yetiştiren aileleri ve öğretim elemanlarına teşekkür etti. Mezunların talebi üzerine bir konuşma yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof. Dr. Sezin Akman da mezunlara mesleki tavsiyelerde bulundu. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Aslan ise konuşmasında mezunların başarıları ile gurur duyduklarını ifade ederken, genç hekimlere meslek yaşamlarında başarılar diledi.



Sağlık eğitimini önemsiyoruz


Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı da yaptığı konuşmada sağlık hizmetleri ve tıp eğitimi konularının, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite yönetimi tarafından önemle ele alındığını belirtirken; gerek personel sayısındaki artış, gerekse acil servis ve yoğun bakım ünitesi gibi birimlerin yakın zamanda hizmete girmesinin bu anlamda verilen önemin birer göstergesi olduklarını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Narlı, öğrencilerin ailelerine ve öğretim elemanlarına teşekkür ederken öğrencilere de meslek yaşamlarında başarılar diledi.


Dönem birincileri; Haydar Güngören, Aşkın Alkan ve Muhammed Fatih Özdemir tarafından mezuniyet kütüğüne dönem plaketinin çakıldığı tören, dereceye giren öğrenciler ile tüm mezun öğrencilere belgelerinin verilmesi ile devam etti. Tören, Hipokrat yemininin gerçekleştirilmesi ve keplerin atılmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 20:15
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