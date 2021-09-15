BAÜN akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 29.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecekler. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacak. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 15.09.2021

Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.09.2021

Son Başvuru Tarihi : 29.09.2021

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 07.10.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 13.10.2021

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 18.10.2021

Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr

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