BAÜN akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 29.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecekler. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacak. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi : 15.09.2021
Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.09.2021
Son Başvuru Tarihi : 29.09.2021
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 07.10.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 13.10.2021
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 18.10.2021
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr
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