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Teknoloji BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti!
Teknoloji

BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti!

Tank Palet Fabrikasında üretilecek olan tank, muhtelif zırhlı araç ve makineler için geliştirilen yerli motor BATU’nun ilk ateşlemesi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:22:00 - 2021-05-05 14:22:45

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Tank, muhtelif zırhlı araç ve makineler için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz #BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti” şeklinde konuştu.

BATU'nun özellikleri neler?

BATU güç grubu; 12 silindirli, V tipi, turbo dizel, su soğutmalı ve 1100 kW gibi güç değerine sahip. Aynı zamanda motor, en az 4600 Nm tork üretecek. Güç grubu kapsamında motor harici; soğutma paketi, hava filtrasyon sistemi, egzoz ve dümenleme, frenleme fonksiyonuna da sahip.

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