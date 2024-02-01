Batuhan Karadeniz'in başı dertte! 4.5 yıl hapis istemi...

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve birçok takımda form giyen Batuhan Karadeniz için 4.5 yıl hapis cezası isteniyor. Eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu'na otelde şiddet uyguladığı iddia edilen futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında iddianame düzenlendi.

Fenomen Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından videolar yayınlayarak 2 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Fanatik'teki habere göre, şikayetçi olan Eroğlu ifadesinde, Karadeniz'den yaklaşık 1 ay önce ayrıldığını belirterek "Kendisine sevgili olduğumuz dönemde parça parça 300 bin TL para verdim. Sonra paramı almak için ona ulaşmak istedim fakat ulaşamadım. 21 Mart'ta 04.00'te Batuhan sosyal medyadan canlı yayın açtı. Ben de bulunduğu otele paramı istemek için gittim'' demişti.

Eroğlu, yaşadığı şiddeti "Kapıyı çaldım, açtı. Açar açmaz tokat attı, boğazımı sıktı. Kapıyı kapatırken sağ kolumu kapıya sıkıştırdı" diyerek parasını alamadığını söylemişti. Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, eski sevgili olan tarafların alacak verecek meselesi yüzünden önce telefon sonra yüz yüze tartıştıkları ve darp olayının yaşandığı belirtildi.

Batuhan Karadeniz'in çeşitli tarihlerde WhatsApp üzerinden sinkaflı küfürler ederek "Kahpe, o..." şeklinde kelimeler sarf ettiği anlatıldı. Küfür içerikli tehdit mesajları da iddianamede yer aldı. İddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporu da yer aldı. Raporda Eroğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

Dosyada kamera kayıtları da delil olarak yer aldı. Tarafların uzlaştırmaya yönlendirildiği fakat uzlaşmadıkları belirtilen iddianamede Karadeniz'e 'Zincirleme tehdit' ve 'Kadına karşı basit yaralama' suçlarından 1 yıl 2 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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