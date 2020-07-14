Batuhan Çakır'ın hedefi üç adım atlamada dünya şampiyonluğu

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Küçük yaşta başladığı atletizmde, üç adım atlamada Türkiye rekoru kıran ve uluslararası organizasyonlarda birçok derece elde eden milli sporcu Batuhan Çakır, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Batuhan Çakır, 2017'de Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde (EYOF 2017) üç adım atlamada altın madalya kazandı.

2018'de İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Deneme Yarışları'nda 15.17'lik ve açık sahada 15.70'lik dereceleriyle üç adım atlamada 18 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli sporcu, Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada şampiyon oldu.

Geçen yıl 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Batuhan Çakır, gelecek sene yapılacak Dünya Şampiyonası ve olimpiyat kota organizasyonları için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Batuhan Çakır, AA muhabirine, Türkiye'yi dünya çapında temsil ettiği ve ülkesine güzel dereceler kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Spora ilkokul beşinci sınıfta başladığını belirten 19 yaşındaki sporcu, "İlk başladığımda zorlandığım, bırakmak istediğim oldu ama hırsım ve kazanma isteğim bunun önüne geçti. İlk gittiğim Türkiye Şampiyonası'nda derece yapmıştım. Ondan sonra yarışlara katılmaya devam ettim." diye konuştu.

Batuhan Çakır, salgın sürecinde antrenörünün yönlendirmesiyle çalıştığını anlatarak, "Antrenman yapma imkanım vardı. Tarlalarda çalışmalarıma devam ettim. Hocam da bazen gelerek bana destek oldu ve antrenmanlarımızı o şekilde devam ettirdik." ifadelerini kullandı.





- "Hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar"





Normalleşme sürecinde tedbirlere uyarak sıkı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan genç sporcu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımıza başladık, artık sıkı bir şekilde devam edeceğiz. Günde çift antrenman yapıyoruz, yaklaşık 5 saat sürüyor. Önümüzde başta dünya şampiyonası ve ardından olimpiyat hedefimiz var. Umarım ikisine de katılırız, hedefimiz o yönde. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ise kentteki sporcuları desteklediklerini ve onların başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Üzgün, Batuhan'ı uzun yıllardır takip ettiğini anlatarak, "Batuhan ve onunla çalışan diğer sporcularımızın sadece Avrupa, dünya şampiyonalarında değil olimpiyatlarda da İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çekeceğine inanıyoruz. Böyle başarılı sporcularımızı İl Müdürlüğü ve Valilik olarak her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Metin Emin, Batuhan'ı bir kros yarışmasında keşfettiğini anlattı.

Uzun yıllardır genç sporcuyla çalıştıklarını dile getiren Emin, şunları kaydetti:

"Kros yarışmasında birinci olmuştu. Ondan sonra Batuhan ile uzun atlamalara başladık. Türkiye şampiyonu oldu. Daha sonra 2013'ten 2016'ya kadar uzun atlamada her yıl Türkiye şampiyonu oldu. Arjantin'de 2018 yılında Gençlik Olimpiyatları'nda da 5. oldu. 2018'de 18 yaş altında Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Türkiye tarihinde ikinci kez olan bir dereceydi. 2020'de hedefimiz büyüktü ama pandemi nedeniyle yarışmalar olmadı. Hedefimiz olimpiyatlara katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."