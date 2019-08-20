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Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, yetişkinlere de hizmet verecek

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Yaz Kurslarının tamamlanması ile birlikte 1 Eylül’den itibaren merkezin yetişkinlerin hizmetine sunulacağını açıklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:45
Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, yetişkinlere de hizmet verecek

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Yaz Kurslarının tamamlanması ile birlikte 1 Eylül’den itibaren merkezin yetişkinlerin hizmetine sunulacağını açıklandı.


Malatya’nın sosyal hayatına farklılık katan Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Yaz Kursları’nın tamamlanmasının ardından 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren yetişkinlerin hizmetine sunulacak.


Sosyal Yaşam Merkezi’ni gezen ve yetişkinlere yönelik yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bin öğrencinin katıldığı yaz dönemi kurslarının tamamlandığını belirterek, “Biz seçimlerden önce şunu ifade etmiştik. Çocuklarımız, gençliğimiz bizim için çok önemli. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onunla alakalı olarak Sosyal Yaşam Merkezi’mizde çocuklarımızı yaz döneminde değişik kurslara tabi tutma adına, bin tane evladımızı burada başta yüzme olmak üzere,diğer İngilizce olsun, Müzik olsun, Resim olsun, Beden Eğitimi olsun, vesaire kursları arkadaşlarımız eğiticiler nezdinde bu programları tamamlamış oldular. Aldığımız bilgilere göre bin tane öğrencimiz burada istifade etmiş oldu. Biz burada yazın gençlerimizin farklı alanlara kaymalarını engellemek adına bu girişimimizi başlatmıştık. İnanıyorum ki gerek gençlerimiz ve çocuklarımız ile yapmış olduğumuz görüşmede, gerekse ailelerinden aldığımız bilgiler neticesinde,en azından gençlerimize sahip olma adına burada güzel bir faaliyeti yürüttüğümüze inanıyorum” ifadelerine yer verdi.



Sosyal Yaşam Merkezi’nde asgari ücretlilere indirim yapılacak


Malatya’da bir ilki de gerçekleştirme adına asgari ücretlilere indirim yapılacağını kayden Güder, “Yaşam Merkezi’miz 1 Eylül’den itibaren büyüklerimizin burada gelip istifade edebileceği, yüzme kursları, fıtness, beden eğitimi, resim vs kurslarımızı da inşallah onları da faaliyete geçireceğiz. Sadece yüzme değil, fitness salonlarımız olacak, diğer taraftan saunalarımız olacak, hamamlarımız var. Tüm Malatyalıların burada istifadesine sunmak adına arkadaşlar tüm hazırlıklarını tamamlamış oldular. Birde burada arkadaşların getirdiği öneri doğrultusunda, bazı sosyal tesislerinde askere indirim vardır, öğrenciye indirim vardır, memura indirim vardır yazılı beyanları görürüz. Bizde Malatya’da bir ilki gerçekleştirme adına, bizde diyoruz ki esas kolaylık sağlanması gereken bir kesim varsa, oda asgari ücretle geçinen kesim.Asgari ücretli insanımıza, vatandaşımıza indirim yaparak burada istifade etmeleri sağlanacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:45
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