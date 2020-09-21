  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Batmanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile TEKNOFEST'te yarışacak
Aktüel

Batmanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile TEKNOFEST'te yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:11:09 -
Batmanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile TEKNOFEST'te yarışacak

BATMAN (AA) - Batman'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik geliştirdikleri "sessiz misafir" adlı proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışacak.

Batman'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği proje, Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda ilk 35 proje arasına girerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Yunus Temeldaş, projenin yaklaşık 5 ayda hazırlandığını belirterek, proje fikrinin öğrencilerden geldiğini söyledi.

Öğrencilerin fikrini değerlendirdiklerini ve kayda değer bularak, çalışmalara başladıklarını ifade eden Temeldaş, "TEKNOFEST 2020 Gaziantep yarışmasına başvurduk. İlk 35 proje arasına seçildik. 24-27 Eylül'de birinci olmak için yarışacağız. Birinci olmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Projeye "sessiz misafir" adını verdiklerini belirten Temeldaş, "Projemizin işleyişi şu şekilde. Kapı ziline basıldığında ses dışında bir sistem geliştirerek, işitme engellinin koluna takılan bir bileklik üzerinde bulunan titreşim motoru harekete geçiyor ve ve bileklikteki ekran üzerinde misafir geldiği bilgisi ile uyarıda bulunuluyor." diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Yusuf Puyan, geliştirdikleri proje ile işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

TEKNOFEST'te derece beklediklerini aktaran Puyan, "İşitme engelliler zil sesini duyamadıkları için bu duruma bir çözüm bulmak amacıyla sessiz misafir projemizi geliştirdik. Böyle bir projede olmaktan dolayı gururluyum. Amacımız TEKNOFEST'te birinci olmak." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Aymaz da işitme engelli vatandaşlar için faydalı bir proje hazırlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti
Medya

Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 3. Tanıtım videosu olan fragmanı yine nefes kesti.

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden ..
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı
Gündem

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı

Ahmet Hakan bugünkü yazısında savcıların kendi programında selefilerin ayaklanma çıkaracağını ileri süren Cübbeli Ahmet Hoca'yı ifadeye çağı..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı