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Tarım Batmanlı çiftçiler mahsullerini korumak için domuz nöbetinde
Tarım

Batmanlı çiftçiler mahsullerini korumak için domuz nöbetinde

Yeniakit Publisher
2024-08-06 13:39:00 -
Batmanlı çiftçiler mahsullerini korumak için domuz nöbetinde

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler tarlalarındaki mahsulü yaban domuzlarından korumak için geceleri nöbet tutmaya başladı.

İlçenin Yüceköy ile Kırkat köylerinde çiftçiler ürünler tarlada olgunlaştığında her yıl gece mesaisi yapıyor. Ekili arazilerin çevresine tel örgü çeken çiftçiler, geceleri ağaçların üzerine çıkarak çevreyi kontrol ediyor ayrıca traktörle tarlaların çevresinde tur atıyor. Çevreye ışık tutan, ses çıkararak tarlalarının güvenliğini sağlamaya çalışan çiftçilerden bazıları ise arazisinin yanına kurduğu gözetleme alanlarında nöbet tutuyor. Çiftçiler için ağustos başında başlayan bu nöbet eylül ayı ortalarına kadar devam ediyor.

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