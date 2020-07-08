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Aktüel

Batman'da tüfekle kendini kazara vuran genç ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:26:43 -
Batman'da tüfekle kendini kazara vuran genç ağır yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde tüfekle kendini kazara vuran 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlı köyünün Mağaralı mezrasında hayvanlarını otlatan Mazlum Özdemir'in elinde bulunan tüfek kazara ateş aldı.

Ağır yaralanan Özdemir, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.


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