Batman'da sokağa maskesiz çıkan vatandaş polisle birbirine girdi

Batman'da rutin GBT kontrolü yapan sivil polisler, maske takmayan bir vatandaştan kimliğini istedi. Bunun üzerine şahıs da polislerin kimlik göstermesini istedi. Kendilerinden kimlik istenen polisler, şahsın bu isteği karşısında hakaret ederek kelepçe takmaya çalıştı.

O esnada, çevrede bulunan vatandaşlar çıkan arbedeyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kameralara yansıyan görüntülerde, direnen şahıs polislere "Maske için kelepçe mi takacaksın?" diye sorarken, polis de şahsa "Hayvan! Maske için değil, senden polis kimlik istiyo vereceksin." şeklinde tepki gösteriyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin hakaret etmesi ve şahsın boğazını sıkarak müdahale etmesi tepkilere neden olurken, şahıs gözaltına alındı.