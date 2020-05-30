Batman'da PKK operasyonu! HDP'li Ömer Kulpu gözaltında
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, İl Başkanı Ömer Kulpu gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Batman İl Başkanlığında arama yapıldı.
Yaklaşık 2 saat il binasında arama yapan ekipler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el koydu.
Operasyonda İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.