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Siyaset

Batman'da PKK operasyonu! HDP'li Ömer Kulpu gözaltında

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, İl Başkanı Ömer Kulpu gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 05:43:00 -
Batman'da PKK operasyonu! HDP'li Ömer Kulpu gözaltında

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Batman İl Başkanlığında arama yapıldı.

Yaklaşık 2 saat il binasında arama yapan ekipler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el koydu.

Operasyonda İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.

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