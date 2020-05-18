  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kızılay’dan Yemen’e 2 bin gıda kolisi

İyilik Derneği’nden İdlib’e 7 tır yardım

Almanya’da camiler 20 Mayıs’ta açılıyor

Sevda Noyan kimdir? Sevda Noyan ceza mı alacak?

Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı neden istifa etti?
için kalan
Teknoloji

Batman’da öğretmenler, sosyal mesafe koruma cihazı yaptı

Batman’da özel bir okulda elektrik elektronik teknolojisi bölümü öğretmenleri tarafından sosyal mesafe koruma cihazı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:29:29 -
Batman’da öğretmenler, sosyal mesafe koruma cihazı yaptı

Batman’da özel bir okulda elektrik elektronik teknolojisi bölümü öğretmenleri tarafından sosyal mesafe koruma cihazı yapıldı.


Batman’da özel bir okulun elektrik elektronik teknoloji bölümü öğretmenlerince vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması amacıyla prototipi üretilen sosyal mesafe koruma adlı cihaz üretildi. Cihaz, yaklaşık 1 metreden yakına gelinmesi halinde ses, titreşim ve kırmızı ışık ile uyarı veriyor.


Cihazın yapımında bulunan elektrik elektronik öğretmeni Emrah Uysal, korona virüs salgını sürecinde meslek liselerinin bu tür çalışmalarda bulunduğunu söyledi. Uysal, "Biz de meslek lisesi olarak sosyal mesafeyi koruma cihazı yaptık. Bu cihazımız daha çok kapalı alanlarda kamu kuruluş kurumlarında kargo, banka, eczane gibi yerlerde sosyal mesafeyi korumak için en az 1 metre yaklaştığında sesli ışıklı ve titreşimli uyarı vererek karşınızdakini uyarıyor. Bu yaptığımız cihazı park bahçelerde kullanmamız doğru değildir. Biz bunu kapalı alanlarda hizmet veren vatandaşlarımızı düşünerek yaptık. Yaptığımız sosyal mesafe cihazımız görme engeli ve işitme engeli vatandaşlarımızda olabilir onları da düşünerek titreşim motoru yerleştirdik ve sesli ışıklı uyarıda bulunuyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı