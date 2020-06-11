Batman’da öğrenciler temiz bir çevre için klip hazırladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Çevre Koruma Haftasını hazırladıkları kliple temiz bir çevreye dikkat çekti.

Öğrencilere çevre bilinci kazandırabilmek ve bu bilinci onlara aşılayabilmek, çocukların çevreye duyarlılığını geliştirebilmek ve bu bilinci toplumun değişik katmanlarında yaygınlaştırabilmek adına Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Vildan Kaya, Çevre Koruma Haftası kapsamında öğrencilere klip hazırlattı. Kaya’nın yönlendirmesi ile çekilen videolar klip haline getirildi.

Etkinlik ile ilgili konuşan Kaya, "Bu etkinlik çerçevesinde çocuklara aşılanmaya çalışılan davranışlar ve uygulamalar içinde temizlik, çöp, çevre, kirlilik, doğa ve mutluluk kavramları bulunmaktadır. Bu kavramlar görsel teknikleri ile çocuklara bilinçli bir şekilde aşılanmaktadır" dedi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen ise, "Çevre Koruma Haftasında öğrencimiz klip hazırladı. Öğretmenimiz Vildan Kaya’ya ve öğrencilere çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın çağrısına hep birlikte kulak verelim. Daha güzel bir dünya için hep birlikte el ele verip çevremizi koruyalım" diye konuştu.