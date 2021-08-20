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Gündem Batman’da metruk bir evde erkek cesedi bulundu
Gündem

Batman’da metruk bir evde erkek cesedi bulundu

Batman’da silah seslerinin gelmesi üzerine metruk binada yapılan incelemelerde 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:47:00 -
Batman’da metruk bir evde erkek cesedi bulundu

Olay, bugün Batman merkez 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi üzerinde bulunan bir metruk evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere, söz konusu adreste silah seslerinin gelmesi üzerine çevre sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, metruk evde vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş ve boğazı kesilmiş bir erkek cesedi buldu.

2 katlı metruk binanın ölü bulunan 35-40 yaşlarındaki şahsa ait olduğu öğrenildi.

Polisin olay yeri incelemesi sürüyor. 

 

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