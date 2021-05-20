  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yer aldı
Gölette facia
18 yaş altındakilere BES imkanı sağlayan teklif kabul edildi
Batman'da "Kudüs'e Sahip Çık" açıklaması
Gündem Batman'da "Kudüs'e Sahip Çık" temalı kitlesel basın açıklaması yapılacak
Gündem

Batman'da "Kudüs'e Sahip Çık" temalı kitlesel basın açıklaması yapılacak

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı, siyonist işgal rejiminin barbar saldırılarını lanetlemek amacıyla yarın kitlesel basın açıklaması düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:38:00 -
Batman'da "Kudüs'e Sahip Çık" temalı kitlesel basın açıklaması yapılacak

İşgal rejiminin, Filistin'e saldırılarına ilk günden beri kitlesel programlarla tepki gösteren HÜDA PAR, 21 Mayıs 2021 tarihinde (yarın) saat 17.00’de Atatürk Parkı önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Basın açıklamasıyla birlikte günün anlam ve önemine dair konuşma, gıyabi cenaze namazı ve son olarak da dua yapılarak programımız sona erecektir. Bugüne kadar zalime karşı mazlumun yanında durarak onurlu bir tavır ve duruş ortaya koyan kadın erkek, genç ihtiyar tüm Batmanlı hemşerilerimizi basın açıklamasına davet ediyoruz.” denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan İsrail'i zora sokacak açıklama
Dünya

Pakistan'dan İsrail'i zora sokacak açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail’in savaş suçlarından sor..
Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti
Medya

Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti

Ahlaksız yaşam tarzı bir cana daha mal oldu. Üç hafta önce evlenen 23 yaşındaki Brezilyalı şarkıcı Mc Kevin, başka bir kadınla birlikte oldu..
Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız
Dünya

Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı devletlerin kendilerini çekemediğini ifade ederek "Ülkemizi ısırmak ya da ısırıp bir şeyler koparm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay