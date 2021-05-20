Batman'da "Kudüs'e Sahip Çık" temalı kitlesel basın açıklaması yapılacak

İşgal rejiminin, Filistin'e saldırılarına ilk günden beri kitlesel programlarla tepki gösteren HÜDA PAR, 21 Mayıs 2021 tarihinde (yarın) saat 17.00’de Atatürk Parkı önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Basın açıklamasıyla birlikte günün anlam ve önemine dair konuşma, gıyabi cenaze namazı ve son olarak da dua yapılarak programımız sona erecektir. Bugüne kadar zalime karşı mazlumun yanında durarak onurlu bir tavır ve duruş ortaya koyan kadın erkek, genç ihtiyar tüm Batmanlı hemşerilerimizi basın açıklamasına davet ediyoruz.” denildi.