Batman'da koronavirüs risk haritası kızıla boyandı! En güvenli yer mezarlık

Türkiye’de son haftalarda artan koronavirüs vaka sayıları korkuya neden oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililer alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarını sıklaştırırken ek tedbirlerin getirilmesi de gündeme geldi.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın Anadolu illerinde yoğunluklu olması dikkat çekti.

Bilim Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ile ortak yürüttüğü çalışmalarda vaka artışının yüksek olduğu illerde kaldırılan tedbirlerin yeniden hataya geçirilmesi planlanıyor.

Batman korkutuyor

Vaka artışının yüksek olduğu illerden birisi de Batman. Sağlık Bakanlığı tarafından pandeminin ilk dönemlerinde hayata geçirilen ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) uygulamasında koronavirüs vaka sayılarının oranlarına göre riskli alanları gösteren haritada Batman’ın görüntüsü korkuttu.

Batman’da artan koronavirüs vakaları risk haritasını adete kızıla boyadı. Risk haritasında kent kıpkırmızı gözükürken ‘Asri Mezarlık’ın risk oranın düşük olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Batman’ın korkutan risk haritası ile ilgili konuşan Mustafa Seven adlı vatandaş şunları söyledi;

“Burası Batman Asri Mezarlığı, Sağlık Bakanlığının mobil uygulaması ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında il haritası veriliyor, orada vak'aların il haritasına yansıması gösteriliyor. Harita Batman’da son günlerde artan korona virüs vak'alarının ardından neredeyse tamamen kırmızıya büründü, yalnız haritanın bir bölümünde Asri Mezarlık temiz gözüküyor. Yani anlayacağınız haritada en güvenli yer asri mezarlık gözüküyor. Bu nedenle insanların gönül rahatlığıyla gelip ölmüşleriyle hasbihal edebilecekleri Fatiha okuyabilecekleri en güvenli yer burası görünüyor. Haritanın geri kalan tamamı kırmızıya büründü.”