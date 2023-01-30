Batman'da kömürlükte bir kız çocuğu cesedi bulundu

Batman'da bir evin kömürlüğünde 7 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

Olan, bugün saat 14.00 sıralarında Batman Merkez Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi

Edinilen bilgiye göre 1206. Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin avlusundaki kömürlüğe giren ev sakinlerinden biri kömür aldığı esnada hareketsiz yatan bir kız çocuğunu fark etti.

Ev sakinlerinin durumu 122 Acil'e bildirmesi üzerine olay yerine rdından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kız çocuğunun isminin 7 yaşındaki Adara Arslan olduğu, olayla ilgili şu ana kadar bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İLKHA)