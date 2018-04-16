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Batman'da katliam gibi kaza! 6 kişi öldü 5 kişi yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:33
Batman'da katliam gibi kaza! 6 kişi öldü 5 kişi yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Batman- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Batman merkeze bağlı Kösetarla köy yolu kavşağında Agit Tarhan (26) yönetimindeki 72 BB 649 plakalı otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 72 BC 663 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Agit Tarhan ile Turan Görnü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.  Yaralılardan Hicran (25), Emine ve Mustafa Görnü (5) ile Helin Tanış (16), gece ve sabah erken saatlerde tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:33
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