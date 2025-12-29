Batman'da kar ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi! Yollar buz pistine döndü: Yaralılar var

  • İSTANBUL
Batman'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, kara yollarını adeta birer buz pistine çevirdi. Şehir genelinde ulaşımı felç eden olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen feci trafik kazasında 2 vatandaşımız yaralandı. Kontrolden çıkan aracın savrulmasıyla yaşanan kaza sonrası bölgeye hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi. Ters dönen araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

