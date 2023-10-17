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Tarım Batman'da ilk kez ayçiçeği hasadı yapıldı
Tarım

Batman'da ilk kez ayçiçeği hasadı yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 14:54:00 -
Batman'da ilk kez ayçiçeği hasadı yapıldı

Batman'da düzenlenen törenle ikinci ürün olarak yetiştirilen ayçiçeğinin ilk kez hasadı yapıldı.

Batman'da düzenlenen törenle ikinci ürün olarak yetiştirilen ayçiçeğinin ilk kez hasadı yapıldı.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Kocalar köyünde, "2'nci ürün ayçiçeği demonstrasyonu hasat şenliği" programı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, yeni ürün ayçiçeği için gerekli bütün çalışmaların yapıldığını söyledi.

Çiftçileri yeni ürünlere alıştırarak toprakların verimli olmasını sağladıklarını ifade eden Şanverdi, çiftçilerin desteği ile birlikte bugün 75 dekar alanında ayçiçeği hasadı yapacaklarını aktardı.

Ayçiçeğinin temmuz ayından itibaren ekimini yaptıklarını dile getiren Şanverdi, "Çiftçilerimizle beraber, ekimi, sulaması, gübrelemesinde destek olduk. Çiftçilerimizle beraber elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.
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Programda bir konuşma yapan Vali Ekrem Canalp ise toprağın vahşi sulama ile kaybolduğunu söyledi.

"Toprağın sürekli sulanması besin değerine zarar veriyor"

Her yıl toprağa aynı ürünün ekilmesiyle o ürün topraktan aynı şeyi aldığını ve toprağın bir süre sonra fakirleşip veriminde azalmanın yaşandığına dikkat çeken Vali Canalp, "Bir taraftan aynı ürünün aldığı mineraller bir taraftan vahşi sulamanın topraktan aldığı mineraller toprağı verimsizleştiriyor. Siz toprağı her zaman suladığınızda Batman Çayına bakıyoruz 5 ay boyunca kahverengi akıyor. 5 ay boyunca akan kahverengi ne biliyor musunuz? Bu toprak, toprak akıyor. Akan toprağın içinde toprağın can damarı olan mineraller akıp gidiyor. Besin değeri ne varsa hepsi su ile birlikte akıp gidiyor." şeklinde konuştu.

"Zararı kâra çevireceğiz"

Yeni ve toprağı eski haline getirecek ürünler ekilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Canalp, "Toprağın vahşi sulamadan ve aynı ürün ekiminden ortaya çıkan zararı nasıl kâra çevireceğiz? Farklı, değişik ürünler ekerek toprağın verimini arttıracağız. Bir diğer avantajımızda ekilen ürünlerin vahşi sulama gerektirmeyen ürünler olmasıdır. Yeni ürünler ile birlikte vahşi sulama yapılmayan toprak eski haline geri dönmüş olacak. Toprak kendini yenileyecek ve tekrar zenginleşecek." ifadelerini kullandı.

"Ayçiçeğinin katkısı büyük olacak"

Batman'ın ayçiçeği yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu belirten Canalp, şöyle devam etti:

"Ayçiçeği Batman için bir çıkış noktasıydı. Ayçiçeği açısından bu bölge son derece uygundur. Bu bölgede Batman'da ektikten sonra çok büyük katkıları olacaktı. Batman için büyük bir hazine. Batman'da ayçiçeğinin yetiştirilmesi için en gerekli şey güneş, ilimizde en çok güneş ışığı mevcut."

"İnşallah güzel bir verim alacağız"

Batman'da ilk kez tarlasına ayçiçeği eken Kocalar köyü çiftçilerinden Hamza Duruk, "Buğdaydan sonra bu sene ayçiçeği ektik. İnşallah güzel bir verim alacağız. 60 dönüm civarında bir ekim yaptık. Deneme amaçlı toplam 6 çeşit tohum ektik. Tahmin ediyorum hepsinden memnun kalacağız. Şayet verimden memnun kalırsak 300 dönüme kadar ekim yapabiliriz." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından ayçiçeği hasadı yapıldı. (İLKHA)

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