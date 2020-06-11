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Aktüel

Batman’da freni boşalan traktör devrildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde fireni boşalan bir traktör devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:49:57 -
Batman’da freni boşalan traktör devrildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde fireni boşalan bir traktör devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gercüş ilçesine Gönüllü köyünde meydana geldi. Köyün içinde Hasan Kaplan’a ait 72 DE 750 plakalı traktör, park halinde ve el freni çekili iken freninin boşalması sonucu hareket ederek devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken traktörde maddi hasar oluştu. Yan yatan traktör köylülerin yardımı ile düzeltildi.


Köy sakinlerinden Salih Kavak, "Aracım park halindeydi ve freni boşalınca kendiliğinden gitmeye başladı Allah’tan sokakta kimse yoktu. Yokuş aşağı hızlı bir şekilde ilerleyen traktör yaklaşık 500 metre gitti. Sonra devrildi" dedi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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