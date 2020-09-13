  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Batman'da fıstık hasadı başladı
Aktüel

Batman'da fıstık hasadı başladı

Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hivzullah Aktaş: - "Geçtiğimiz yıl fıstık rekoltemiz düşüktü ancak bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:34:36 -
Batman'da fıstık hasadı başladı

BATMAN (AA) - Batman'da fıstık hasadına başlandı.

Son yıllarda çok sayıda çiftçinin fıstık üretimine yönelmesiyle il genelinde fıstık ekili alan 100 bin dekarı aştı. Eylül ayının ikinci haftasında olgunlaşan fıstıkları toplayan üreticilerin yüzü verimin yüksekliği dolayısıyla gülüyor.

Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hivzullah Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda fıstık ekiminin arttığını belirtti.

Fıstık üretimi yapan çiftçinin yüksek gelir elde ettiğini aktaran Aktaş, "Hububat üretimine elverişli olmayan arazilerimize fıstık dikme çabası içerisindeyiz. Batman 5 yıl öncesine kadar fıstık üretiminde 13 sıradaydı. Bu yıl itibarıyla 6. sıraya yükseldik. Geçtiğimiz yıl fıstık rekoltemiz düşüktü ancak bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz." dedi.

- "Fıstık gibi işimiz var"

Çiftçi Zeydan Beyca (42), Siirt fıstığı ürettiğini ve elde ettiği gelirin tatmin edici olduğunu belirterek, "8 sene önce verimsiz toprağımıza fıstık diktik. Çok şükür şu anda hasadını yapıyoruz. Bu sene mahsul çok iyi. İşimizden memnunuz. Çünkü fıstık gibi işimiz var."

Semra Beyca ise havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde yakınlarının yardımıyla fıstık topladıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik
Medya

Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız yayınların yapımcısı Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde yine rezalet üstü iğrençliklere imza atıldı. ..
Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı
Gündem

Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Oruç Reis'in faaliyetlerine, NATO n..
CHP'li Ekrem İmamoğlu iptal edince bakanlık devreye girdi
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu iptal edince bakanlık devreye girdi

Seçildiği günden bu yana İstanbul için tek bir çivi dahi çakmayan CHP'nin vasıfsız İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden projeleri t..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı