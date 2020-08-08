Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

BATMAN (AA) - Batman'da 22 Ağustos'a kadar düzenlenecek etkinliklerin Valilik iznine bağlanmasına karar verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 22 Ağustos'a kadar izne bağlandığı belirtildi.



Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler mülki idare amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca ilimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda 'açık kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı gibi eylem etkinlikler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki 17. ve 22. maddesine istinaden 08-22 Ağustos tarihleri arasında yasaklanmıştır."