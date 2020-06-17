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Aktüel

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:46:46 -
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1 yıldan 9 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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