Batman'da çene yapısı bozuk doğan buzağı tedavi edildi

BATMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Kozluk ilçesinde çene yapısı bozuk doğan buzağı tedavi edildi.

Ağaçlık köyünde oturan çiftçi Mahsuk Baskın, ineğinin doğurduğu buzağının anomali dünyaya geldiğini fark etti. Ailenin sosyal medyadan paylaştığı görüntüleri izleyen Bakan Pakdemirli'nin verdiği talimatla harekete geçen Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede buzağıda 3 çene yapısı ve 2 dilin şekillendiğini belirledi.

Buzağıyı köyden alan ekipler, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi cerrahi kliniğine getirdi. Burada yapılan operasyonun ardından tedavi edilen hayvan sahibine teslim edildi.

- "Bakan Pakdemirli'ye çok teşekkür ediyoruz"

Baskın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağının 3 çene ve 2 dili dolayısıyla beslenemediğini belirterek, bu nedenle çok üzüldüğünü söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla ekiplerin hayvanını götürdüğü Diyarbakır'da ameliyat ettirdiğini dile getiren Baskın, "Sonra eve getirdik durumu çok iyi. Bakan Pakdemirli'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Yayla ise buzağının başarılı ameliyat ve sonrasındaki tedavi sayesinde normal şekilde beslenebildiğini kaydetti.



