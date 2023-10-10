Batman'da anız yakan 30 kişiye para cezası kesildi

Batman'da 2023 yılı içerisinde 19 anız yakma olayında 4 bin 418 dekar alan zarar görürken bu olaylarda 30 vatandaşa bir milyon 307 bin TL para cezası kesildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, anız yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, "Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılı için dekar başına bin 220 TL idari yaptırım uygulanmaktadır. Batman ilinde 2023 yılı içerisinde 19 anız yakma olayında 4 bin 418 dekar alan zarar görmüş olup bu olaylarda 30 vatandaşa bir milyon 307 bin TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi. (İLKHA)