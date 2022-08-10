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Yerel Batman’da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Yerel

Batman’da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Batman’da 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden karıştığı kavgada bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 02:26:00 -
Batman’da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Batman Yaşar Kemal parkında meydana geldi. İddialara göre 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişi tarafından defalarca bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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