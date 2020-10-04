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Aktüel Batman'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Batman'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:12:15 -
Batman'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 78 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen iki otobüsü durdurdu.

Yapılan kontrollerde 78 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İki otobüste bulunan 4 sürücü hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapılırken düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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