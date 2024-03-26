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Yerel Batman'da 30 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Yerel

Batman'da 30 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 15:29:00 -
Batman'da 30 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Batman'da iki farklı tankerde yapılan aramada kaçak olduğu belirtilen 30 ton 120 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.

Batman'da iki farklı tankerde yapılan aramada kaçak olduğu belirtilen 30 ton 120 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "2 farklı tankerde yapılan aramada 25 bin 100 kilogram (30 bin 120 litre) karışımlı akaryakıt ele geçirilmiş, şüpheliler S.Ç ve N.Ç hakkında işlem yapılmış olup, akabinde serbest bırakılmıştır." denildi. (İLKHA)

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