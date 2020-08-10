  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Batman’da 25 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:31:12 -
Batman’da 25 ev karantinaya alındı

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25 ev karantina altına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçe merkezi ve bağlı köylerde toplam 25 evde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin
Ekonomi

'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatan..
Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti
Aktüel

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef alıp dua il..

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı