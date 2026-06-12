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Gündem Batman ve Van'da 11 gözaltı! 5 yıllık cinayette düğüm çözüldü!
Gündem

Batman ve Van'da 11 gözaltı! 5 yıllık cinayette düğüm çözüldü!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Batman ve Van'da 11 gözaltı! 5 yıllık cinayette düğüm çözüldü!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu.

Yıllardır faili meçhul olarak kalan dosya kapsamında Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da yaşanan Mehmet Şirin Çelik cinayetinin yapılan titiz çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. Yıllardır faili meçhul olarak kalan dosya kapsamında Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

FAİLLER HESAP VERECEK

Hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması ve faillerin adaletten kaçamaması için oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyaları yeniden ve çok yönlü olarak ele aldığını ifade eden Bakan Gürlek, “Bu kapsamda; 2021 yılında Batman’da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen titiz çalışmalarla aydınlatılmıştır.

 

Cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair kanıtlara ulaşılmış; faillerin hedef şaşırtmak ve suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planlar boşa çıkarılmıştır.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Jandarma tarafından bugün Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş; 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağı hususundaki irademizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu dosyayı ilmek ilmek çözen Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman İlJ andarma Komutanlığı’na, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Salih

Artık ıdamı geri getirin Sayın Bakanımız göreve geldi geleli çok başarılı ve başarılar diliyorum kendisine
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