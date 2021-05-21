Batman ve Şırnak'ta askeri üslere saldırı girişimi!

Batman ve Şırnak'taki askeri üslere saldırı girişimi olduğu ancak herhangi bir zayiatın olmadığı öğrenildi.

Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Valilik ilk açıklamasında herhangi bir zayiatın olmadığını açıkladı.

Batman'da askeri tesise saldırı girişimi

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

Askeri personelin dikkati önledi

Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına da teröristler tarafından maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediği bildirildi.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne saldırı olmuştu

İki gün önce de Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne teröristler 2 maket uçakla saldırı düzenlenmiş, saldırısı sonrası yapılan açıklamada herhangi bir zaiyatın olmadığı belirtilmişti.