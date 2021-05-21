Batman ve Şırnak Valiliğinden açıklama

Diyarbakır'da önceki gün 8. Ana Jet Üssü'ne gerçekleştirilmek istenilen maketli saldırının ardından yeni saldırı haberi de Batman ve Şırnak'tan geldi.

Batman'da saat 23.10 sularında askeri tesise 3 maket uçakla saldırı yapılmak istendiği ancak güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle olayın kontrol altına alındığı öğrenildi. Saldırı girişimi sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Benzer bir saldırı girişimi Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na da yapıldı.

Batman Valiliği: Zayiat yok

Batman Valiliği, bölgede yaşanan saldırı girişimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadelerine yer verildi.

Şırnak'ta da zamanında müdahale edildi

Teröristler tarafından Batman'ın yanı sıra Şırnak'ta da saldırı girişimine zamanında müdahale edildiği öğrenildi. Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na gerçekleştirilen saldırının zamanında müdahale sonucu etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde saldırı girişimi sırasında herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediği öğrenildi.

Şırnak Valiliği'nden de açıklama geldi

Şırnak Valiliği'nden de saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Valilik, maket uçağın etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Şırnak 23.Sınır Piyade Tümen Komutanlığımıza yönelik olarak maket uçak ile saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçak etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.