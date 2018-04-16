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Batman TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralı

Hasankeyf ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:08
Batman TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralı

Kaza, Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gercüş’ten Batman istikametine giden 72 EC 118 plakalı tır ile karşı yönden gelen 72 VY 900 kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan tır şoförü, kazayı gören vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:08
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