  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Evden gelen kokular dehşeti ortay koydu
Filistinli gençlerin ateşkes sevinci
Rusya'dan Arktik çağrısı
Hayvancılık için hibe desteği Resmi Gazete’de yer aldı
Gündem Batman son dakika maket uçak saldırısı haberi
Gündem

Batman son dakika maket uçak saldırısı haberi

Terör örgütü PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu terörist Sofi Nurettin’in öldürülmesi sonrası bölücü örgüt büyük bir darbe aldı. Darbe alan vatan hainleri önce Diyarbakır şimdi de Batman’da askeri tesislere maket uçakla saldırı girişiminde bulundu. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 08:00:00 -
Batman son dakika maket uçak saldırısı haberi

Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Batman Valiliği, bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi. Valilik, herhangi bir zayiat bulunmadığını da aktardı. Milli Savunma Bakanlığı: Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Gündem

Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube'da yayınlanan videoları kimin çektiği merak konusu olmuştu. Videodaki görüntüde dövmeleriy..
TRT'den bir bomba tarihi dizi daha!
Medya

TRT'den bir bomba tarihi dizi daha!

TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Diriliş Ertuğrul, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Payitaht Abdülhamid gibi dizil..
Pakistan'dan İsrail'i zora sokacak açıklama
Dünya

Pakistan'dan İsrail'i zora sokacak açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail’in savaş suçlarından sor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay