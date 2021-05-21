Batman son dakika maket uçak saldırısı haberi

Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Batman Valiliği, bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi. Valilik, herhangi bir zayiat bulunmadığını da aktardı. Milli Savunma Bakanlığı: Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."