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Batman şehitleri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında, köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 vatandaş için Batman’da tören düzelendi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:28
Batman şehitleri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında, köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 vatandaş için Batman’da tören düzelendi.


Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında şehit olan Batmanlı Mehmet Bozyel ve İhsan Çelikbilek için Batman Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, kurum müdürleri ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Şehitlerin naaşlarının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başlayan tören, öz geçmişlerinin okunması ile devam etti. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bugün hep birlikte yine bir acıyı paylaşıyoruz. 40 yıldır bu Ülkenin evlatlarının bu coğrafyanın insanlarının kanına doymayan onlara acı çektirmekten bıkmayan insanlıktan nasibini almamış sadece ve sadece geçimini temin etmek odun toplamak aşının işinin peşinde olmaktan başka hiçbir günahı hiçbir sorumluluğu hiçbir vebali olmayan insanların akıttığı kanın üzerine burada toplandık. Şehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet diliyoruz. Artık tarihimiz boyunca verdiğimiz mücadelenin en başarıya yakın günlerini yaşıyoruz. Hiçbir şekilde eylem yapamaz, güvenlik güçlerimizin karşısına çıkamaz zavallılarmış sayıları yok denilecek kadar azlara inmiş insanlar ancak ve ancak annelerin gözyaşlarını annelerin feryatlarını bu coğrafyada insanlarımızın yeniden dirilişini yeniden hayata dönüşünü hazmedemeyenlerin yapabileceği nadir kalleşliklerden birini yaşıyoruz ve birini yaşadık. Bundan başka zaten onlardan bir şey beklemiyoruz ve yapabilecekleri hiçbir şeyleri yoktur. Ümitsizliğe kapılmayacağız önümüze bakacağız yolumuza devam edeceğiz. Bu toprakların vatan olması için ezelden bu tarafa verdiğimiz bütün mücadelelerde 15 Temmuzda ve sonrasında sınırlarımızın ötesinde yaptığımız mücadelelerde bizim huzur içerisinde barış içinde, güvenlik içinde esenlik içinde yaşıyabilmemiz için canlarını feda etmekten kaçınmayan bütün aziz şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.


Batman İl Müftüsü Turgut Erhan Şehit vatandaşlar için düzenlenen törende dua okudu. Tören sırasında da şehidin yakınları fotoğrafını sevmesi ve Türk bayraklı tabuta sarıldı. Tören sonrasında şehit cenazeleri omuzlarda araca taşındı. Şehit Mehmet Bozyel ve İhsan Çelikbilek İkiz Tepe ve Örmegözü köyüne defnedilmek üzere tören alanından uğurlandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:28
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