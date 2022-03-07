Batman Gıda Toptancıları: Paniğe gerek yok, her şey yeterince var

Batmanlı vatandaşların marketlerde yağ almak için gereksiz endişeye girdiklerini belirten Batman Gıda Toptancıları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bünyelerinde bulunan 120 firmayla yaşanan panik sonrası acil olarak bir araya geldikleri ifade edildi.

'Normal günlük ihtiyaç kadar alışverişlerinizi yapın'

Depolarda ve iş yerlerinde yağ başta olmak üzere bütün temel gıda ürünlerinde herhangi bir sıkıntının olmadığı vurgulanan açıklamada, “Lütfen halkımız gereksiz panik yapmasın. Yaşanan panik fiyatlara olumsuz bir şekilde yansıyor. Bu da fiyatların haksız ve gereksiz bir şekilde yükselmesine neden oluyor. Tehlikeli bir durum kesinlikle yoktur. Halkımızdan ricamız normal günlük ihtiyaçları kadar alışverişlerini yapsınlar.” denildi.

'Hepimiz duyarlı davranırsak fiyatlar makul seviyeye inecektir'

Kimsenin gereksiz herhangi bir stok yapmaması uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hepimiz duyarlı davranırsak, fiyatlar kısa zamanda makul seviyeye inecektir. Market ve depolarımızda yeterli stoklarımız olduğu için, kimsenin panik yapmasına gerek yok. Bu tür spekülasyonlara lütfen gelmeyelim.”

Batman Gıda Toptancıları Derneği, Batman’ın yanı sıra tüm Türkiye genelindeki tedarik zincirlerinde de herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.(İLKHA)