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Batı’yı, beslediği teröristler vuruyor

Günlerdir şiddet haberlerinin eksilmediği Fransa’da sokakları provoke edenleri yönlendirenlerin büyük bir kısmının Aynel Arap, Afrin ve Tel Abyad’da Türkiye’ye karşı terör eylemlerinde bulunduğu bildirildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:39

Harun Sekmen  İstanbul

Batı’nın İslam ülkelerine karşı besleyip kolladığı teröristler bir bumerang gibi Avrupa ülkelerini hedef alıyor. Fransa’da devam etmekte olan toplumsal ayaklanma, İngiltere, İtalya ve Polonya’da meydana gelen sokak hareketleri; Avrupa’nın, Ortadoğu’ya gönderdiği terör örgütü mensuplarınca yönlendiriliyor. Aynel Arap, Tel Abyad ve Afrin’de, PYD/PKK ve DEAŞ saflarında Türkiye’ye karşı savaşan teröristler, bölgede kazandıkları tecrübeleri kendi ülkelerinde icra ediyor. FETÖ’cü hainler için güvenli bir liman olan Almanya’da darbe hazırlığındaki bir grup subayın deşifre edilmesi ise terör örgütlerin arasındaki kirli ilişkiyi gözler önüne serdi. 

Başkan Erdoğan yine haklı çıktı

Son bir haftadır Fransa topraklarında terör estiren ve şehirleri yaşanmaz hale getiren sokak hareketlerini yönlendirenlerin, PKK/PYD ve DEAŞ saflarında terör eylemlerinde bulunmuş isimler olduğu belirtildi. Geçtiğimiz dönemlerde İtalya, Polonya ve İngiltere’de meydana gelen sokak hareketlerini yönlendiren gruplarında Ortadoğu’da semirtilen terör örgütü mensupları olduğuna işaret ediliyor. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte birçok kez Batı’nın teröristlere verdiği desteği eleştirerek, besledikleri terörün kendilerini de vuracağına dikkat çekmişti. Başkan Erdoğan, yakın zamanda yine “Bugün Türkiye’nin başına musallat olduğu için el üstünde tuttukları terör örgütleri sonunda nefretlerini ve namlularını onlara çevirecekler. Terörizmin doğası budur. Kendisini besleyen eli gün gelir ısırır” sözlerini sarf etmişti. Avrupa’daki kaotik durum, Erdoğan’ın sözlerini adeta tescilledi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:39
  1. İstanbul
  2. İslam ülkeleri
  3. Fransa
  4. toplumsal ayaklanma
  5. İngiltere
  6. İtalya
  7. Polonya
  8. sokak hareketleri
  9. Avrupa
  10. Ortadoğu
  11. Aynel Arap
  12. Tel Abyad
  13. Afrin
  14. PYD/PKK
  15. DEAŞ
  16. FETÖ
  17. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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