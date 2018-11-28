Batı’yı, beslediği teröristler vuruyor

Harun Sekmen İstanbul

Batı’nın İslam ülkelerine karşı besleyip kolladığı teröristler bir bumerang gibi Avrupa ülkelerini hedef alıyor. Fransa’da devam etmekte olan toplumsal ayaklanma, İngiltere, İtalya ve Polonya’da meydana gelen sokak hareketleri; Avrupa’nın, Ortadoğu’ya gönderdiği terör örgütü mensuplarınca yönlendiriliyor. Aynel Arap, Tel Abyad ve Afrin’de, PYD/PKK ve DEAŞ saflarında Türkiye’ye karşı savaşan teröristler, bölgede kazandıkları tecrübeleri kendi ülkelerinde icra ediyor. FETÖ’cü hainler için güvenli bir liman olan Almanya’da darbe hazırlığındaki bir grup subayın deşifre edilmesi ise terör örgütlerin arasındaki kirli ilişkiyi gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan yine haklı çıktı

Son bir haftadır Fransa topraklarında terör estiren ve şehirleri yaşanmaz hale getiren sokak hareketlerini yönlendirenlerin, PKK/PYD ve DEAŞ saflarında terör eylemlerinde bulunmuş isimler olduğu belirtildi. Geçtiğimiz dönemlerde İtalya, Polonya ve İngiltere’de meydana gelen sokak hareketlerini yönlendiren gruplarında Ortadoğu’da semirtilen terör örgütü mensupları olduğuna işaret ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte birçok kez Batı’nın teröristlere verdiği desteği eleştirerek, besledikleri terörün kendilerini de vuracağına dikkat çekmişti. Başkan Erdoğan, yakın zamanda yine “Bugün Türkiye’nin başına musallat olduğu için el üstünde tuttukları terör örgütleri sonunda nefretlerini ve namlularını onlara çevirecekler. Terörizmin doğası budur. Kendisini besleyen eli gün gelir ısırır” sözlerini sarf etmişti. Avrupa’daki kaotik durum, Erdoğan’ın sözlerini adeta tescilledi.