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Batı’ya uydukça batıyoruz

10 yılda kadın istihdamının yüzde 63 artmasıyla övünen Aile Bakanlığı’nın asli vazifesini yapmaması sonucu ortaya çıkan bir yıkım tablosu da Türkiye’de ilk evlilik yaşının gitgide artması ile oluşuyor. 15 yıl önce Avrupa’dan en bariz farkı, insanlarının genç evlilik yaşı olan Türkiye, kadim değerlerimiz yerine AB kriterlerinin ölçü alınması sebebiyle gitgide Batı zihniyetine kayıyor.

09 Aralık 2018 Pazar 11:26
Batı’ya uydukça batıyoruz

Aile Bakanlığı’nın aile yerine kadın istihdamına kafa yorması, feminaziler tarafından erkeklerin ‘öcü’leştirilmesi, ‘genç evlenme geç doğur’ politikası ve kadim değerlerimiz yerine AB kriterlerinin ölçü alınması neticesinde Türkiye, ilk evlilik yaşında Avrupa ülkelerinden farksız hale geliyor. Aile kurumunun çöktüğü, zina ve fuhuş bataklığına saplanmış olan Batılı ülkelerde ileri yaşlara kayan ilk evlenme yaşı, son 15 yılda Türkiye’de de korkunç oranlara doğru yükseliyor.

Evlilik yaşı 28’e tırmandı

Kadına şiddeti engelleyeceği iddiasıyla getirilen ancak şiddet vakalarını artıran ve yuvaların yıkılmasına neden olan 6284, süresiz nafaka gibi AB müktesebatı adına hukuk sistemimize yerleştirilen yasaların yıkıcı etkisi belirginleşmeye devam ediyor. Toplumların yapı taşını oluşturan aile kurumu, Türkiye’de yavaş yavaş cazibesini kaybediyor. Aile Bakanlığı’nın kadın istihdamı ve kadınlara pozitif ayrımcılık gibi tuhaf uygulamalara kafa yorduğu ülkemizde ilk evlenme yaşı son 15 yılda tırmanarak 28’lere ulaştı.

Yaş her yıl ileri kaydı

2002’de erkeklerde 25.9, kadınlarda 22.7 olan ilk evlenme yaşı; 2004’te erkeklerde 26’ya, kadınlarda 22.8’e, 2005’te erkeklerde 26.1’e, kadınlarda 22.8’e, 2008’de erkeklerde 26.2’ye, kadınlarda 22.9’a, 2010’da erkeklerde 26.5’e, kadınlarda 23.2’ye yükseldi. 2011’de ortalama bir erkek 26.6 yaşında evlenirken, kadınlar 23.3’te, 2012’de erkekler 26.7’de, kadınlar 23.5’te, 2013’te erkekler 26.8’de, kadınlar 23.6’da, 2014’te erkekler 26.9’da kadınlar 23.7’de, 2015’te erkekler 27, kadınlar 23.9 yaşında evlendi. 2017’de ilk evlilik yaşı erkeklerde 25.5’ten 27.7’ye, kadınlarda 22.2’den 24.6’ya ulaştı.

Gitgide 'batı'yor

15 yıl önce Avrupa’dan en bariz farkı insanlarının genç evlilik yaşı olan Türkiye, gitgide Batı zihniyetine kayıyor. İstatistikler, ülkemizde 2002’den bu yana 22’den 28’lere yaklaşan ortalama evlilik yaşı oranlarında Batılı ülkelere benzediğimize işaret ediyor. Polonya’da 26.9, Ermenistan’da 27.4 olan ilk evlenme yaşı oranlarında Türkiye’nin yaklaştığı ülkeler şu şekilde:

Litvanya 28.1, Malta 28.8, Bulgaristan, 29, Slovakya 29.4, Sırbistan ile Hırvatistan 29.5, Slovenya 30.5, Portekiz 30.6, Belçika ile Lüksemburg 30.8, Fransa ile Macaristan 30.9, Yunanistan, Çekya ve İngiltere 31.5, Hollanda 31.8, Almanya 32.1, İtalya 32.3, Norveç 32.4, İspanya 32.7, İrlanda 33.1, Danimarka 33.5, İzlanda 33.6.

Böyle bakanlık aileyi çökertir

Toplumumuzun kalesi ailede durum vahim...

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sektöründe kadın istihdamının son 10 yılda yüzde 63 artmasını sağladıkları yönünde tuhaf açıklamada bulunurken, istatistikler, Aile Bakanlığı’nın ana sorumluluk alanı olan yuva bütünlüğünün korunmasında son 10 yılda iç açıcı sonuçlar elde edilemediğini ortaya koyuyor. Kadın istihdamı için çaba sarf ederken aile sorunlarını göz ardı eden Aile Bakanlığı’nın esas görev sahasındaki başarısızlık tablosu istatistiklere yansıyor. Türkiye’de son 10 yılda boşanmalar yüzde 70 arttı, 10 yılda 1,2 milyon  çift boşandı. 10 yılda ilk evlenme yaşı kadınlarda 22.2’den 24.6’ya, erkeklerde 25,5’ten 27,7’ye yükseldi. Son 10 yılda 18-19 yaşında anne olanların sayısı yüzde 36, 20-24 yaş grubunda yüzde 20 düştü. 10 yılda çocukların Türkiye nüfusuna oranı geriledi. 10 yıl önce yüzde 30 olan oran 2017’de yüzde 28,3’e düştü. Kadınların doğurganlık hızı 2017’de Türkiye tarihinde ilk defa nüfus yenilenme düzeyi olan 2.10’un altında kaldı.

Anneliği ötelemek aileyi bitirir

6284 yuva yıkıyor

6284 çıktı, kadın cinayetleri patladı

Süresiz nafaka zulme dönüştü

Süresiz nafaka caiz değil

Parayı öde çocuğu gör

Para Batı’dan yıkım Çatı’dan

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:26
  1. Aile Bakanlığı
  2. genç evlenme geç doğur
  3. AB kriterleri
  4. evlilik yaşı
  5. zina
  6. fuhuş
  7. Aile kurumu
  8. Kadına şiddet
  9. süresiz nafaka
  10. 6284
  11. Avrupa
  12. genç evlilik yaşı
  13. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

  • okuoku45 dk önce
    Üniversite eğitimi 25-28 yaş arası bitiyor. Sonra işhayatında kariyer yapma. Üzerine eğitim borçunu ödemek. Üzerine işhayatında özel sektörde düşük mâş ve kriz zamanında geleceği öngörememe. Üzerine hayat standartının yükselmesinden dolayı giderlerin artması. Üzerine köy hayatında büyük ev çocuklar için büyük alan bağ, bahce, tarla varken, şehir hayatında dört duvar, 3-4 oda ve altta, üstte, yanlarda komşular. Çocuk nereye gitsin? Üzerine varsa imkan ev alıp 20 yıl borç ödeme. Üzerine geçinme korkusu, aile sorunu. Bunun üzerine nasıl 3-8 çocuk yapılır? Formülü varmı, varsa yazın yazar bey.
  • sadece hakikatsadece hakikat1 sa önce
    aileyi topumu müslüman zihnini müslüman inancını yok etme bozma çökertme operasyonu hızla devam ediyor.parayı teknolojiyi sinema film, dizi ,çizgi film sektörünü elinde tutan seytani küresel güçler sivil toplum kuruluşları ile ve aile bakanlığı gibi kurumların etkili noktalarında son güçleriyle çalışıyorlar.bizim saf hükümetimiz de içindeki hainlerden habersiz ,iyice uyuşturulmuş şuursuzlaştırılmış bir şekilde sanki kendi sonunu beekliyor
  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    suçu batıya değil de tamamen ekonomiye bağlayanlara söylüyorum. hele bir evlenip boşanın bakalım. verdiğiniz harcadığınız paralardan sonra, maaşınızın 3te 1'i nafakaya geri kalan birikimlerinizin yarısı da kadına tazminat zart zurt diye bi gitsin. görürüm sizi. evet evlenmek çok zor çok maddiyat gerektiriyor. ama boşanmakta o kadar maddiyat gerektiriyo bundan haberiniz yokkkk.. üstelik bir kadın isterse çok basit bir şekilde kıçınıza tepmeyi vurup cebinizde bankanızda ne var ne yok hepsini alabilir.. millet niye cinnet geçirtip eski karısını öldürüyor sanıyorsunuz.. tabi feministlerin işine geliyor da, siz erkeklere noluyor anlayamayıyorum gerçekten..
  • Murat Murat 2 sa önce
    Evlilik yaşının ilerlemesinde batının hicbir etkisi yok. Olay tamamen ekonomik.Bir evlilik ortalama 80 bin Tl ye mal oluyor.. Ben 30 uma geldim daha evlenemedim... sebep maddiyat.
  • İsmi Mahfuz İsmi Mahfuz 2 sa önce
    Batı değil de biz batıyoruzne hikmetse.
  • engineerengineer2 sa önce
    lgbti li arızalı genç, eğer normal gençler normal evlilik yapmasalar ,siz bile olamazsınız, neslin devamı için, normal gençler evlenerek normal çocuklar yaparlar, bazen de her ne günah işlemişlerse, sizin gibi arızalılar çıkar, Allah vermesin arızalı defolu olmuşsunuz bir çeşit hastalıklısınız, Allah şifanız mukadderse şifa versin, elbetteki arızalı bir nevi hastalıklı olarak dünyaya gelmeyi siz istemediniz, ama tedaviye muhtaç olduğunuzu kabul edip Allahın şifasını dileseniz belki iflah olursunuz, belki de ıslah olursunuz, Allah düzelmek isteyenlerinize yardım etsin ne diyelim.
  • emineemine2 sa önce
    Ben evladimi tabiki evlendirmek isterim ki evladimda haram islemeyen suurlu bir cocuk ama sizin kiralardan bir universite mezunu bir gencin maasindan haberiniz yok galiba bedavayada dugun olmuyor bu vebal kimlerin acaba ??
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Subyancilar uzulmus
  • eyüp keyüp k2 sa önce
    tabbiyeşil feminist aile bakanlığı kadın istihdam oranları % 67 arttırdık diye övünsün o kadınlar evden çıktı bikere bi daha ikinci çocuğu bile yapmazlar yahu bu nasıl tezat bi taraftan 3 çocuk derler bi taraftan pozitif ayrımcılık yapıp her kadın çalıssın isterlere kim yapacak çocukya çalışan kadınlar bir çocuğu bile zor yapıyorlar ona bile zor bakıyorlar ikiyi yaptıramıyorsun bile ne diyeyimahhh reis ah kusura bakma çok hizmetin var ama çok da yanlış işlerin var
  • LGBT`li genclerLGBT`li gencler3 sa önce
    Ayol niye üzülüyorsunuz? cocuklar cocuklugunu yasasin. Bizler de sizler ile birlikte.
  • Cips Kola CikolataCips Kola Cikolata3 sa önce
    Süper bir haber, tek cocuk hatta hic yamayin. Beraber yasayin modern Bati gibi. Liderler sogan depolari bassin. Siz keyfinize bakin.
  • Erzurumlu Erzurumlu 4 sa önce
    Bu .. tipli kadın inşallah en kisa zamanda ...
  • DarthSidiousDarthSidious4 sa önce
    Bir düğün için, hani oldukça mütevazi en alt seviye bir düğün için en az yüzbin tl para gerekiyor. İnsanlar çok erken yaşta evlenmek istemesine rağmen para olmadığı için erteledikçe erteliyorlar. Bunun AB ile Batıyla falan ilgisi yok. 2002'de bir düğün yapmak çok zor değildi, icabında mahallede sandelye dizilip yapılıyordu, ayrı ev işi yoktu vs... Şimdi herşey çok pahalı ve zor.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR4 sa önce
    Uyan artık Eyy akp. Reisuyan her gelen kabine öncekinden daha sıkıntılı. Yeni Akit Allah Razı olsun sizden bu konuları gündemde tutmaya devam edin. Fitneler evlerimizin içine girdi çeşitli uygulamalarla, eğitim de bun ların başında geliyo. İslamdan şaşınca yada İslamı güncellemeye kalkınca neler oluyo hep beraber göryoz malesef. Allah yar ve yardımcımız olsun İNŞAALLAH.
  • HakanHakan4 sa önce
    Eğitim seviyesi Yüksel kesim zaten evlilik ve çocuk konusuna çök uzak bakıyorlar eğitimsiz ve dar gelirli grupta yapacak olanakları yok şuan bu ülkede bir çoçuk demek asgari ücretin yarısının harcanması demek
  • engineerengineer5 sa önce
    Harabe-zar Bir Ülke/Dolaştım beldeler, gördüm şehirler/Dermansız gönüller, dumansız evler/Yakıyor vicdanı seyret hüsranı/Akmıyor nehirler, Kuransız evler/İnsanlık ölmüş, yığınlar hep cansız/Kararan kalplerin çoğu imansız/Seraplı sahralar, sisli deryalar/Eziyor insanı sönmüş hayâlar/Yıkılan namuslar sönen yuvalar/Fesat saçıyor zehirli havalar/Kararmış gönüller saçar dikenler/İmansız bedenler yüreksiz tenler/Yollar katranlı havalar dumanlı/İdmanlı hayâsız olmuş gezenler/
  • gökhangökhan5 sa önce
    batı değil geçim derdi.bunu anlamıyacak kadar basitsiniz
  • Bunun sebebiBunun sebebi5 sa önce
    Bunun sebebi bati falan degil issizlik. Gencler is bulamiyor yillarca atama bekliyorlar is ariyorlar. Is olmadan evlenmek kolaymi. Ekonomi ile lakali bu cokus
  • engineerengineer5 sa önce
    Ey İslam NeredesinGarabetler içinde yüzüyor bütün millet/Garb sefalet ile tesis edilince hillet/Vatanda batar millette nüksederse zillet/Hayat kaynağımız İslamiyet neredesin/Beşeri sistem dün çıktı bayat/Leş gibi olmuş kokuyor içtimai hayat/İnsanlık ediyor daha da edecek feryat/Ah Nuru Şeriat İslamiyet neredesin/Asırlardır kaybettik İslam’daki ahlakı/Terakkiyken halimiz tacil ettik helakı/Garba uydu mürtetler terk ettiler hallâkı/Nifaktır bizi yıkan ey İslam neredesin/Bedirler, Uhudlar, Niğbolular, Kosovalar/Zafer dolu niceler, kanla doldu ovalar/Kurtuldu hep zulümden mazlum olan yuvalar/İhkakı hak edensin ey İslam neredesin/İslam ordusu önünde hiç yoktu duracak/Zaferine set çekip ona tuzak kuracak/Mücahitler yetişti kâfirler kuduracak/Müsterihiz seninle ey İslam neredesin/Mükelleftir müminler korumakla dinini/Kıyam dalgasıyla bilir tağutlar haddini/Müminler çiğnetmemiş çiğnetmez serhaddini/İftiharımız sensin ey İslam neredesin/Rabbimizden nusreti yalvarıp istiyoruz/İslam’la kurtulacak bütün dünya diyoruz/İrtica damgasını mürtetlerden yiyoruz/Asra nur saçmaya gel ey İslam neredesin/Allah’ın vadi geldi ümitler canlanıyor/Mücahitler çıktı zalim tahtlar sallanıyor/Zincire vurulmuş halklar artık şahlanıyor/Mazlumların ümidi ey İslam neredesin/
  • TrumpTrump5 sa önce
    Asgari ücreti 2500 yaptırın bak millet nasıl ürüyor...
  • NerminNermin5 sa önce
    Dünyaya bir kere geliyorum. Onu da erken evlilik ve çocukla heba edemem. Sonra dünyaya getireceğimiz çocuklara insana yakışır bir hayat verebilecekmiyiz bu hayat koşullarında.
  • SelimSelim5 sa önce
    Bu tür Ak partiyi eleştiren haberleri burda görmek üzücü
  • AliAli6 sa önce
    Sorun yok kardaş Reis kurtarır bu milleti:)
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